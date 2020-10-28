Об этом сообщает Associated Press.
В гости к президенту США пришли сотни супергероев, единорогов, скелетов и даже миниатюрные копии Дональда и Мелании.
Традиционно президент и первая леди лично раздают детям конфеты, но в этом году супруги решили не рисковать здоровьем детей. Дональд и Мелания Трамп встретили гостей, помахали рукой и подбодрили их комплиментами.
Особенно им понравилась пара детей, которые оделись в образы президента США и первой леди.
Гости от двух лет должны были надеть маски, а также соблюдать социальную дистанцию. Однако сам Трамп с женой появились перед публикой без масок и перчаток. Мелания выбрала для празднования классические лодочки в золотом цвете и замшевое пальто цвета осенних листьев.
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