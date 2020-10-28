В воскресенье, 25 октября, президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп традиционно отпраздновали Хэллоуин в Белом доме. Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в традиционное празднование, но Дональд и Мелания решили не отменять запланированное мероприятие.

Об этом сообщает Associated Press.

В гости к президенту США пришли сотни супергероев, единорогов, скелетов и даже миниатюрные копии Дональда и Мелании.

Традиционно президент и первая леди лично раздают детям конфеты, но в этом году супруги решили не рисковать здоровьем детей. Дональд и Мелания Трамп встретили гостей, помахали рукой и подбодрили их комплиментами.

Особенно им понравилась пара детей, которые оделись в образы президента США и первой леди.

Гости от двух лет должны были надеть маски, а также соблюдать социальную дистанцию. Однако сам Трамп с женой появились перед публикой без масок и перчаток. Мелания выбрала для празднования классические лодочки в золотом цвете и замшевое пальто цвета осенних листьев.

Фасад Белого дома в этом году украсили хризантемами, тыквами и даже надувными ракетами NASA.