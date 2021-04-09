Об этом сообщает американский журнал People.

“Welcome 2 America” – это “мощное творческое заявление, в котором документируются заботы, надежды и видения Принса в отношении меняющегося общества, и предвещается эпоха политического раскола, дезинформации и возобновления борьбы за расовую справедливость”.

В 2010 году Принс выступил в нескольких городах США с одноименным концертным туром, но до сих пор альбом так и не вышел. Поэтому “Welcome 2 America” будет включать неизданный концерт Принса из шоу певца 28 апреля 2011 года в The Forum в Калифорнии.