Про це йшлося під час інтерв’ю зірки The Wall Street Journal.
За словами Доллі, вона не хоче, щоб люди бачили її без макіяжу, якщо виникне надзвичайна ситуація і їй потрібно буде швидко покинути будинок.
“Я роблю все свої косметичні процедури та вмиваюся вранці, тому що зазвичай намагаюся наносити макіяж на ніч. Тому що я ніколи не знаю, раптом буде землетрус, торнадо або шторм, і мені доведеться вийти посеред ночі!” – розповіла вона.
Співачка також пожартувала, що не знімає весь макіяж, тому що чоловікові все одно доводиться на неї дивитися.
“Я не люблю приходити додому і повністю змивати макіяж, тому що мій бідний чоловік змушений дивитися на мене. А вранці, коли я встаю, я починаю все спочатку, наношу макіяж, а потім підфарбовую його протягом дня”, – додала вона.
- Американська кантрі-співачка Доллі Партон “заразила” світ своїм вдалим мемом. Так, Партон в колажі з 4-х фотографій, які б вона опублікувала в різних соцмережах, вирішила показати чотири сторони себе – професійну, сімейну, стильну і сексуальну. Її приклад відразу перетворився на флешмоб і став популярним навіть серед зірок.