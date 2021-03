Об этом она сказала в эфире передачи CBS This Morning.

Накануне этот телеканал показал двухчасовую беседу Опры с принцем Гарри и Меган Маркл. Маркл рассказала, что в королевской семье шли разговоры о цвете кожи их сына Арчи.

“Были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения”, – сказала Маркл.

Ни она, ни принц Гарри не сказали, кто именно говорил о цвете кожи Арчи.

В понедельник Опра заверила, что это точно не королева.

“[Гарри] не назвал мне никаких имен, но он хотел быть уверен, что я знаю, что ни его бабушка, ни его дед не были частью этих разговоров”, – сказала телеведущая.

Она добавила, что Гарри заверил ее, что никогда не предоставит больше информации об этих разговорах.

Prince Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex, sat down with @Oprah in their first major interview since stepping away from royal duties.@Oprah joins us exclusively with her reaction on that revealing interview. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/M4oqmbKGfR

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021