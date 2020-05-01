Фото опубликованы в Instagram-аккаунте бренда.

Несколько дней назад модель анонсировала появление новой коллекции от своего бренда Inamorata.

“Новый дроп на этой неделе”, — написала она, опубликовав фото в полупрозрачном кроп-топе и плавках в шоколадном цвете.

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New stuff drops this week.

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Днем позже Ратаковски показала еще несколько моделей из новой коллекции — бикини с завязками и брючный костюм в розовом и оранжевом цветах.

Также в коллекцию вошел экстравагантный костюм, выполненный из тончайшей сетки.

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Summer sheerness. Meet the Mesh Collection, online now!

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Mix & Match in our newest Mesh Collection.

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Эти и другие модели уже доступны для заказа на сайте бренда. Стоимость новинок — от $65 за купальник до $145 за платье.