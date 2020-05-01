Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии для новой коллекции своего бренда Inamorata.

Фото опубликованы в Instagram-аккаунте бренда.

Несколько дней назад модель анонсировала появление новой коллекции от своего бренда Inamorata.

“Новый дроп на этой неделе”, — написала она, опубликовав фото в полупрозрачном кроп-топе и плавках в шоколадном цвете.

Днем позже Ратаковски показала еще несколько моделей из новой коллекции — бикини с завязками и брючный костюм в розовом и оранжевом цветах.

Также в коллекцию вошел экстравагантный костюм, выполненный из тончайшей сетки.

Эти и другие модели уже доступны для заказа на сайте бренда. Стоимость новинок — от $65 за купальник до $145 за платье.