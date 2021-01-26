Ратаковски ответила на слухи об «уколах красоты» во время беременности

Об этом Ратаковски рассказала в Instagram.
“Мне никогда не делали инъекций в губы (никаких претензий к лицам, которые добавляют филеры, вы отлично выглядите!). Но беременность — это противопоказание для “уколов красоты”! Объем крови у женщин увеличивается на 50%, поэтому при беременности у женщин может возникать отечность лица и губ”, – объяснила модель.
Знаменитость отметила, что беременность — это особенный период в жизни каждой женщины. Ей нравится то, что сейчас происходит с ее телом.
- 27 октября модель и актриса Эмили Ратаковски объявила, что ждет первенца, появившись в фотосессии для модного журнала Vogue и опубликовала короткометражку о своей беременности.
- Позже Ратаковски заявила, что они с мужем не будут навязывать своему будущему ребенку гендерные стереотипы. Их малыш сам выберет себе пол до 18 лет.