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Ратаковски ответила на слухи об «уколах красоты» во время беременности

Известная модель и актриса Эмили Ратаковски, которая ждет первенца, дала отпор хейтерам, распустившим слухи о том, что она во время беременности делала так называемые "уколы красоты".

Вторник, 26 января 2021, 21:01

Об этом Ратаковски рассказала в Instagram.

Мне никогда не делали инъекций в губы (никаких претензий к лицам, которые добавляют филеры, вы отлично выглядите!). Но беременность — это противопоказание для “уколов красоты”! Объем крови у женщин увеличивается на 50%, поэтому при беременности у женщин может возникать отечность лица и губ”, – объяснила модель.

Знаменитость отметила, что беременность — это особенный период в жизни каждой женщины. Ей нравится то, что сейчас происходит с ее телом.

  • 27 октября модель и актриса Эмили Ратаковски объявила, что ждет первенца, появившись в фотосессии для модного журнала Vogue и опубликовала короткометражку о своей беременности.
  • Позже Ратаковски заявила, что они с мужем не будут навязывать своему будущему ребенку гендерные стереотипы. Их малыш сам выберет себе пол до 18 лет.
Теги: вагітність, Емілі Ратаковскі, умови краси, модель

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