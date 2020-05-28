Серию ранних снимков кино-легенды Мэрилин Монро выставили на онлайн-аукцион. Среди них есть откровенные фото.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома Nate D. Sanders.

В продаже появилась серия из девяти снимков. Среди них несколько фото Монро в откровенных позах и нарядах.

Большинство представленных на аукционе фотографий были сделаны венгерским фотографом Андре де Динесом (André de Dienes) начиная с 1945 года. Торги проходят онлайн и продлятся до 28 мая. Цена на фото кинодивы стартует от 1000 долларов.

Фото: natedsanders

Главным лотом аукциона оказалось фото Мэрилин Монро топлес. Снимок также подписан основателем журнала Playboy Хью Хефнером. Автором изображения стал фотограф Эрл Моран. Стартовая цена снимка – 4000 долларов.

Несмотря на то что фотография была сделана в 1946 году, журнал Playboy опубликовал ее только в 1987-м — в ознаменование 25-й годовщины смерти американской актрисы. Мэрилин Монро украсила обложку журнала в 1953 году, однако Хефнер никогда лично с ней не встречался.

Фото: natedsanders

Отмечается, что Хефнер в 1992 году заплатил 75 тысяч долларов, чтобы быть похороненным возле ее склепа на Вествудском кладбище.