Об этом сообщается на сайте аукционного дома Nate D. Sanders.
В продаже появилась серия из девяти снимков. Среди них несколько фото Монро в откровенных позах и нарядах.
Большинство представленных на аукционе фотографий были сделаны венгерским фотографом Андре де Динесом (André de Dienes) начиная с 1945 года. Торги проходят онлайн и продлятся до 28 мая. Цена на фото кинодивы стартует от 1000 долларов.
Фото: natedsanders
Главным лотом аукциона оказалось фото Мэрилин Монро топлес. Снимок также подписан основателем журнала Playboy Хью Хефнером. Автором изображения стал фотограф Эрл Моран. Стартовая цена снимка – 4000 долларов.
Несмотря на то что фотография была сделана в 1946 году, журнал Playboy опубликовал ее только в 1987-м — в ознаменование 25-й годовщины смерти американской актрисы. Мэрилин Монро украсила обложку журнала в 1953 году, однако Хефнер никогда лично с ней не встречался.
Фото: natedsanders
Отмечается, что Хефнер в 1992 году заплатил 75 тысяч долларов, чтобы быть похороненным возле ее склепа на Вествудском кладбище.
- Ранее на аукционе Julien’s Auctions в Лос-Анджелесе (США) за 250 тысяч долларов была продана статуэтка премии “Золотой глобус”, присужденная актрисе Мэрилин Монро в 1961 году.
- В сентябре сообщалось, что в США будут выставлены на аукцион редкие фотоснимки известной голливудской актрисы Мэрилин Монро, которые были сделаны, когда будущая звезда была еще 19-летней малоизвестной моделью.