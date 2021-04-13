Про це співачка написала в Twitter.

“Я пишаюся тим, що нарешті можу презентувати свою першу лінійку одягу, створену разом з Reebok. З нею кожна дівчина зможе відчути себе привабливою та впевненою в собі”, – написала знаменитість.

Капсула натхненна 90-ми. Окрім спортивного одягу, в лінійці є ще яскраві кросівки. Колекція Summertime Fine буде в розмірах від 2XS до 4X. Одяг з’явиться в магазинах 23 квітня.

В Reebok розповіли про те, що Cardi B брала участь в створенні колекції на всіх етапах: починаючи від вибору тканин до створення ескізів та фінальних рекламних зйомок.

  • Міжнародна компанія з виробництва спортивного одягу і аксесуарів Reebok показала три варіанти дизайну захисних масок, в яких можна буде займатися спортом.