Об этом сообщили создатели сериала.

Новость оформлена в виде записки от персонажа сериала Леди Уистлдаун.

“Дорогие читатели, в то время как все взоры обращены к поискам виконтессы лорда Энтони Бриджертона, мы прощаемся с Реге-Жаном Пейджем, который так триумфально сыграл герцога Гастингса. Нам будет не хватать Саймона на экране, но он всегда будет частью семьи Бриджертонов”, – говорится в ней.

Сам актер рассказал изданию Variety, что одна из причин, по которой он изначально присоединился к проекту, заключалась в том, что он знал, что это будет краткосрочная работа.

Напомним, историческая романтическая драма рассказывает о скандалах и сплетнях в британском аристократическом обществе XIX века. Сюжет разворачивается вокруг девушки Дафны Бриджертон и холостяка герцога Гастингса, за непростыми отношениями которых наблюдает вся английская знать. Второй сезон расскажет о поисках достойной пары старшему из братьев Бриджертонов.

 