Об этом сообщили создатели сериала.
Новость оформлена в виде записки от персонажа сериала Леди Уистлдаун.
“Дорогие читатели, в то время как все взоры обращены к поискам виконтессы лорда Энтони Бриджертона, мы прощаемся с Реге-Жаном Пейджем, который так триумфально сыграл герцога Гастингса. Нам будет не хватать Саймона на экране, но он всегда будет частью семьи Бриджертонов”, – говорится в ней.
Your Grace, it has been a pleasure. 💜🐝 pic.twitter.com/kX1nIG8pz7
— Bridgerton (@bridgerton) April 2, 2021
Сам актер рассказал изданию Variety, что одна из причин, по которой он изначально присоединился к проекту, заключалась в том, что он знал, что это будет краткосрочная работа.
Напомним, историческая романтическая драма рассказывает о скандалах и сплетнях в британском аристократическом обществе XIX века. Сюжет разворачивается вокруг девушки Дафны Бриджертон и холостяка герцога Гастингса, за непростыми отношениями которых наблюдает вся английская знать. Второй сезон расскажет о поисках достойной пары старшему из братьев Бриджертонов.
- Одну из главных женских ролей во втором сезоне сериала “Бриджертоны” по романам Джулии Куин сыграет актриса Симон Эшли.