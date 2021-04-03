Об этом сообщили создатели сериала.

Новость оформлена в виде записки от персонажа сериала Леди Уистлдаун.

“Дорогие читатели, в то время как все взоры обращены к поискам виконтессы лорда Энтони Бриджертона, мы прощаемся с Реге-Жаном Пейджем, который так триумфально сыграл герцога Гастингса. Нам будет не хватать Саймона на экране, но он всегда будет частью семьи Бриджертонов”, – говорится в ней.

Your Grace, it has been a pleasure. 💜🐝 pic.twitter.com/kX1nIG8pz7 — Bridgerton (@bridgerton) April 2, 2021

Сам актер рассказал изданию Variety, что одна из причин, по которой он изначально присоединился к проекту, заключалась в том, что он знал, что это будет краткосрочная работа.

Напомним, историческая романтическая драма рассказывает о скандалах и сплетнях в британском аристократическом обществе XIX века. Сюжет разворачивается вокруг девушки Дафны Бриджертон и холостяка герцога Гастингса, за непростыми отношениями которых наблюдает вся английская знать. Второй сезон расскажет о поисках достойной пары старшему из братьев Бриджертонов.