Об этом сообщили создатели сериала.

Новость оформлена в виде записки от персонажа сериала Леди Уистлдаун.

“Дорогие читатели, в то время как все взоры обращены к поискам виконтессы лорда Энтони Бриджертона, мы прощаемся с Реге-Жаном Пейджем, который так триумфально сыграл герцога Гастингса. Нам будет не хватать Саймона на экране, но он всегда будет частью семьи Бриджертонов”, – говорится в ней.

Your Grace, it has been a pleasure. 💜🐝 pic.twitter.com/kX1nIG8pz7

