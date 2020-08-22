Об этом они рассказали подписчикам в соцсетях.
56-летняя Кортни и 51-летняя Дженнифер играли в бильярд на протяжении вечера.
В соцсетях они поделились видео.
Выиграла Кортни.
“Друзья не должны позволять друзьям играть в бильярд (особенно когда их игра — отстой)”, – написала по этому поводу Энистон.
В ответ Кокс написала, что действительно “блестяще выиграла”, но все же проигрыш Энистон просто “меркнет перед ее обаянием”.
Как известно, актрисы дружат на протяжении более 25 лет, с тех самых пор, как познакомились и сыграли подруг, Монику и Рейчел, в сериале “Друзья”.
- Компания WarnerMedia, владеющая сервисом HBO Max, объявила, что сериал “Друзья” стал самым популярным с момента запуска онлайн-платформы.