Исполнительницы ролей Рейчел и Моники из легендарного сериала "Друзья", актрисы Дженнифер Энистон и Кортни Кокс сыграли в бильярд.

Об этом они рассказали подписчикам в соцсетях.

56-летняя Кортни и 51-летняя Дженнифер играли в бильярд на протяжении вечера.

В соцсетях они поделились видео.

Выиграла Кортни.

“Друзья не должны позволять друзьям играть в бильярд (особенно когда их игра — отстой)”, – написала по этому поводу Энистон.

В ответ Кокс написала, что действительно “блестяще выиграла”, но все же проигрыш Энистон просто “меркнет перед ее обаянием”.

Как известно, актрисы дружат на протяжении более 25 лет, с тех самых пор, как познакомились и сыграли подруг, Монику и Рейчел, в сериале “Друзья”.