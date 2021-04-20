Про це повідомляється на сайті NIKE.
Реліз кросівок запланований на 10:00. На сайті варто ціна – 199,99 євро.
Нова пара зроблена з високоякісних матеріалів і в класичній колірній гамі.
Верх взуття зроблений з натуральної замші кольору University Blue і оброблений сітчастої тканиною по боках і в нижній частині язичка.
Також кросівки прикрасили різними елементами, що імітують колір бетону, а до язичка пришили тканинну бирку з номером 23, що був на сорочці відомого баскетболіста Майкла Джордана.
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