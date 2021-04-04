Американская рэп-певица Бэд Бейби (Bhad Bhabie) заявила, что заработала более 1 миллиона долларов всего за шесть часов после своего дебюта на сайте OnlyFans.

Об этом пишет издание Variety.

Бэд Бейби взимает 23,99 доллара в месяц за доступ к фотографиям и видео на своей странице OnlyFans. Подписчикам также обещана возможность “напрямую общаться с этим пользователем”.

В четверг исполнительница в своем аккаунте в Instagram опубликовала скриншот, на котором, по-видимому, был указан ее общий улов от OnlyFans – 1 030 703 долларов. Из этом суммы – 757 526 долларов от подписок, 267 675 долларов США за сообщения и 5 502 доллара чаевых.

“Неплохо для 6 часов. Мы побили рекорд OnlyFans”, – написала она.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ℬ𝒽𝒶𝒷𝒾ℯ🦋 (@bhadbhabie)

Предыдущим рекордсменом OnlyFans была Белла Торн, которая собрала более 1 миллиона долларов за первые 24 часа работы на платформе в августе 2020 года.

Стоит отметить, что сайт OnlyFans снизил максимальную плату, которую можно взимать за эксклюзивный контент – с 200 до 50 долларов. Именно Торн брала по 200 долларов за три эротические фотографии. После этого руководство OnlyFans решило снизить размер оплаты. Тогда многие блогеры набросились и раскритиковали Торн. Сама Белла Торн извинилась перед сообществом и сказала, что работает с OnlyFans, чтобы исправить ситуацию.

Бэд Бейби (настоящее имя Даниэль Бреголи) 26 марта исполнилось 18 лет.

“С этого момента я буду делать все, что, черт возьми, захочу”, – написала она в подписи к посту в Instagram.

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В 2017 году Бэд Бейби стала самой молодой женщиной-рэпером, когда-либо попавшей в чарт Billboard Hot 100 со своим дебютным синглом These Heaux. Артистка, подписавшая контракт с Atlantic Records, также была самым молодым артистом за последнее десятилетие, чей хит стал платиновым – Gucci Flip Flops (с участием Lil Yachty). Ее сингл 2017 года Hi Bich также был платиновым.