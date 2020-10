Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кертис Джексон – так звучит настоящее имя артиста – будет работать вместе с режиссером Элаем Ротом.

Компания музыканта G-Unit Film & Television заключила контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot на создание трех картин.

Команда будет снимать фильмы, которые “другие боятся создавать”, заявил Рот.

Рэпер также займется производством игр, сувениров и другой продукции, что сопровождает будущие фильмы.

Сейчас Кертису Джексону 45 лет. Известность к нему пришла после выпуска альбомов Get Rich or Die Tryin ‘и The Massacre. 50 Cent добился успеха с обоими альбомами, продав более 40 миллионов экземпляров по всему миру.