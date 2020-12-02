Об этом пишет Hypebeast.
Отмечается, что одна из свечей под названием Carby Musk будет пахнуть как сам Дрейк. Ее аромат будет включать ноты мускуса, амбры, кашемира, замши и бархата.
Carby Musk – лишь один из пяти фирменных ароматов. В ассортименте будут представлены еще четыре свечи: Sweeter Tings, Williamsburg Sleepover, Good Doests и Muskoka.
Интересно, что стоимость Carby Musk составит 80 долларов США, а других – по 48 долларов.
Напомним, голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила ароматические свечи под названием “Пахнет как мой оргазм”.
- Ранее рэпер Трэвис Скотт сделал коллаборацию с основателем шведского бренда Byredo Буном Горхэмом. Вместе они создали аромат, а также свечу.