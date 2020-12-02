Об этом пишет Hypebeast.

Отмечается, что одна из свечей под названием Carby Musk будет пахнуть как сам Дрейк. Ее аромат будет включать ноты мускуса, амбры, кашемира, замши и бархата.

Carby Musk – лишь один из пяти фирменных ароматов. В ассортименте будут представлены еще четыре свечи: Sweeter Tings, Williamsburg Sleepover, Good Doests и Muskoka.

Интересно, что стоимость Carby Musk составит 80 долларов США, а других – по 48 долларов.

Напомним, голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила ароматические свечи под названием “Пахнет как мой оргазм”.