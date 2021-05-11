Відомий репер J. Cole (Джей Коул) зіграє в баскетбол в новій Африканській лізі за команду з Руанди.

Про це повідомляє ВВС.

36-річний Коул підписав контракт з клубом “Руанда Петріотс”. Він гратиме в 3 – 6 матчах дебютного сезону Африканської ліги.

Окрім цього, в п’ятницю вийде новий альбом Коула.

Репер гратиме баскетбол й на цьому тижні. Його взяли в тренувальну команду, яка бере участь у двосторонніх матчах з жіночою командою університету. За словами самого репера, якби не музика – він грав би за основну команду.

В Національній баскетбольній лізі Коул вболіває за команду “Шарлотт”, а також являється амбасадором бренду Puma.