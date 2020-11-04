Выборы президента США: Рэпер Канье Уэст набрал 60 тысяч голосов

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на данные The New York Times.
Рэпер решил баллотироваться на высшую должность в стране в качестве независимого кандидата. По состоянию на вечер среды он набрал примерно 60 тысяч голосов от 12 штатов, где ему удалось принять участие в выборах.
Наибольшую поддержку Вест получил в штате Теннесси. Там за него проголосовало около 10 тысяч американцев.
3 ноября Канье Уэст поделился в Twitter моментом голосования.
“Сегодня я впервые в жизни голосую за президента США, и это кого-то, кому я действительно доверяю … мне”, – написал рэпер.
The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1
— ye (@kanyewest) November 3, 2020
Позже на странице звезды появился сообщение, в котором он якобы признает свое поражение.
“KANYE 2024”, – написал Уэст, намекая на то, что собирается баллотироваться повторно через четыре года.
KANYE 2024 pic.twitter.com/Zm2pKcn12t
— ye (@kanyewest) November 4, 2020
- В США продолжается подсчет голосов. Эпидемия и беспрецедентный уровень голосования по почте означают, что есть основания ожидать, что одни штаты будут очень, очень медленно подсчитывать свои голоса, в то время как другие – побыстрее.
- #Буквы следят за выборами президента в США. Подробнее об этом можно прочитать здесь.