Выборы президента США: Рэпер Канье Уэст набрал 60 тысяч голосов

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на данные The New York Times.

Рэпер решил баллотироваться на высшую должность в стране в качестве независимого кандидата. По состоянию на вечер среды он набрал примерно 60 тысяч голосов от 12 штатов, где ему удалось принять участие в выборах.

Наибольшую поддержку Вест получил в штате Теннесси. Там за него проголосовало около 10 тысяч американцев.

3 ноября Канье Уэст поделился в Twitter моментом голосования.

“Сегодня я впервые в жизни голосую за президента США, и это кого-то, кому я действительно доверяю … мне”, – написал рэпер.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

— ye (@kanyewest) November 3, 2020