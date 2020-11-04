Covid-19 Украина

обновлено 04.11.2020 в 20:01

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Выборы президента США: Рэпер Канье Уэст набрал 60 тысяч голосов

В среду, 4 октября, США ждут результатов президентских выборов. Однако основной интригой остается противостояние Трампа и Байдена. Их конкурент Канье Уэст фактически не имел шансов на победу.

Среда, 4 ноября 2020, 21:00

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на данные The New York Times.

Рэпер решил баллотироваться на высшую должность в стране в качестве независимого кандидата. По состоянию на вечер среды он набрал примерно 60 тысяч голосов от 12 штатов, где ему удалось принять участие в выборах.

Наибольшую поддержку Вест получил в штате Теннесси. Там за него проголосовало около 10 тысяч американцев.

3 ноября Канье Уэст поделился в Twitter моментом голосования.

“Сегодня я впервые в жизни голосую за президента США, и это кого-то, кому я действительно доверяю … мне”, – написал рэпер.

Позже на странице звезды появился сообщение, в котором он якобы признает свое поражение.

“KANYE 2024”, – написал Уэст, намекая на то, что собирается баллотироваться повторно через четыре года.

  • В США продолжается подсчет голосов. Эпидемия и беспрецедентный уровень голосования по почте означают, что есть основания ожидать, что одни штаты будут очень, очень медленно подсчитывать свои голоса, в то время как другие – побыстрее.
  • #Буквы следят за выборами президента в США. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Теги: выборы в США, Каньє Вест

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