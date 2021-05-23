Відео опубліковано на YouTube-каналі виконавця.
У кліпі юнак, який підробляє у забігайлівці, йде на випускний бал. Там він не знаходить собі компанію і, плачучи, замикається в туалеті. На допомогу герою приходить ангел-хранитель: він вселяє хлопцеві впевненість в собі – і відправляє його на танцмайданчик.
У своєму Instagram музикант сказав, що “Sun Goes Down” – особлива пісня для нього, і подякував слухачам за любов.
- Раніше повідомлялося, що сингл Montero (Call me by your name), який американський репер Lil Nas X випустив 26 березня і який очолив чарт Billboard Hot 100, зник з деяких потокових сервісів, таких як Spotify, Apple Music і YouTube. Це сталося в деяких країнах світу.