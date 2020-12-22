Об этом сообщает издание Decrypt.
Издание отмечает, что криптовалюта получит название “PumpCoin” и будет запущена совместно с компанией Fyooz, которая помогает фанатам инвестировать в деятельность их кумиров.
“PumpCoin” будет доступна только для поклонников артиста за пределами США.
С покупкой геймеры смогут получить возможность проходить игры вместе с рэпером. Ожидается, что позже криптовалюта также будет использована на платформе взаимодействия со звездами.
“PumpCoin” можно будет приобрести в 2021 году.
- Американский рэпер Lil Pump посетил митинг кандидата в президенты и действующего президента США Дональда Трампа и поддержал его в соцсетях.