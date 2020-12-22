Об этом сообщает издание Decrypt.

Издание отмечает, что криптовалюта получит название “PumpCoin” и будет запущена совместно с компанией Fyooz, которая помогает фанатам инвестировать в деятельность их кумиров.

“PumpCoin” будет доступна только для поклонников артиста за пределами США.

С покупкой геймеры смогут получить возможность проходить игры вместе с рэпером. Ожидается, что позже криптовалюта также будет использована на платформе взаимодействия со звездами.

“PumpCoin” можно будет приобрести в 2021 году.