О таком намерении он рассказал в Twitter.

Lil Uzi Vert заявил, что около 4 лет выплачивал деньги за натуральный розовый бриллиант от ювелира Эллиота Элиантте, популярного среди hip-hop-исполнителей.

“Этот камень стоил столько, что я платил за него с 2017 года. Тогда я впервые увидел настоящий природный розовый бриллиант. Это куча миллионов на моем лице”, — отметил рэпер.

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 — Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021

Он также указал, что бриллиант стоит больше, чем его Bugatti и другие машины с домом вместе взятые.

Yes my Bugatti can’t even pay for it … all my cars together ,plus home, 🚘 🚗 🚙 🏠 💰 this took so long now I can get this money 🥵 https://t.co/37urFCItq6 — Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021

В шутку или нет (это мы увидим в дальнейшем) рэпер заявил, что планирует имплантировать этот 11-каратный бриллиант себе в лоб.

Он также предоставил скриншот Instagram-истории ювелира, где тот якобы присматривался, как бриллиант будет выглядеть во лбу рэпера.

Отвечая на вопрос о том, почему бы просто не сделать с этим камнем кольцо, рэпер пояснил:

“Если я потеряю кольцо с ним, вы будете смеяться с меня больше, чем если я вставлю это в свой лоб. И да, у меня есть страховка”.

If I lose the ring yeah U will make fun of me more than putting it in my forehead ha ha jokes on you ha ha ha ha ha ha ha ha… And yes I do have insurance https://t.co/nflciHyfVN — Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021