Про це повідомляє американське видання The Hollywood Reporter.
Режисером картини виступить майстер бойових мистецтв, актор і каскадер Джей Джей Перрі – це буде його дебют в цій якості. Сценаристом виступить Тайлер Тайс.
Яку саме роль зіграє Снупп Догг творці фільму не розголошують.
“Денна зміна” – вампірський екшен-трилер. Фільм розповість про батька, який працює чистильником басейнів, а насправді займається винищенням вампірів.
Крім Снуп Догга у фільмі зіграють Скотт Едкінс, Джеймі Фокс і Дейв Франко.
Дата прем’єри фільму поки невідома.
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