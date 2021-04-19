Про це повідомляє американське видання The Hollywood Reporter.

Режисером картини виступить майстер бойових мистецтв, актор і каскадер Джей Джей Перрі – це буде його дебют в цій якості. Сценаристом виступить Тайлер Тайс.

Яку саме роль зіграє Снупп Догг творці фільму не розголошують.

“Денна зміна” – вампірський екшен-трилер. Фільм розповість про батька, який працює чистильником басейнів, а насправді займається винищенням вампірів.

Крім Снуп Догга у фільмі зіграють Скотт Едкінс, Джеймі Фокс і Дейв Франко.

Дата прем’єри фільму поки невідома.