Об этом сообщает портал HYPEBEAST.
XUPERMASK оснащена встроенной подсветкой, сменными фильтрами HEPA и двумя трехскоростными вентиляторами, облегчающими приток свежего воздуха, а также силиконовым лицевым уплотнением и эластичным ремешком, которые помогают маске не спадать и легко регулироваться.
Кроме того, в XUPERMASK есть наушники и микрофон с шумоподавлением, возможность подключения по Bluetooth, светодиодная подсветка и система док-станции для наушников с магнитным креплением.
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Маска рассчитана на семь часов автономной работы и продается в двух цветах: белом и черном.
Устройство поступит в продажу 8 апреля в США, Канаде, Великобритании, а также в странах ЕС. Стоимость маски – $299.
- Ранее сообщалось, что команда исследователей из Массачусетского технологического института разработала маску многоразового использования с нагретой медной сеткой, которая – как они считают – способна инактивировать коронавирус.