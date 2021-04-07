Рэпер Will.i.am (Джеймс Адамс) совместно с технологической корпорацией Honeywell создал новую технически оснащенную маску для лица XUPERMASK с впечатляющим набором встроенных функций.

Об этом сообщает портал HYPEBEAST.

XUPERMASK оснащена встроенной подсветкой, сменными фильтрами HEPA и двумя трехскоростными вентиляторами, облегчающими приток свежего воздуха, а также силиконовым лицевым уплотнением и эластичным ремешком, которые помогают маске не спадать и легко регулироваться.

Кроме того, в XUPERMASK есть наушники и микрофон с шумоподавлением, возможность подключения по Bluetooth, светодиодная подсветка и система док-станции для наушников с магнитным креплением.

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Маска рассчитана на семь часов автономной работы и продается в двух цветах: белом и черном.

Устройство поступит в продажу 8 апреля в США, Канаде, Великобритании, а также в странах ЕС. Стоимость маски – $299.