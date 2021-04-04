Об этом пишет таблоид TMZ со ссылкой на свои источники.
По информации издания, 50-летний рэпер был доставлен в больницу в Уайт-Плейнс, Нью-Йорк. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.
Источники сообщили TMZ, что приступ случился передозировки наркотикам. Отмечается, что мозг рэпера сильно пострадал, и сейчас DMХ находится в “вегетативном состоянии”.
В свою очередь, адвокат DMX Мюррей Ричман не подтвердил информацию о передозировке и сказал, что ничего не знает об этом.
Известно, что рэпер открыто рассказывал о своей борьбе с наркозависимостью на протяжении многих лет.
По данным Rolling Stone, в 2017 году DMX отменил серию запланированных выступлений, чтобы вернуться в реабилитационный центр.
DMX (Dark Man X) — автор таких песен, как Party Up (Up in Here), Dogs Out, X Gon’ Give It To Ya.
- Ранее сообщалось, что сын американского музыканта Бобби Брауна, бывшего мужа певицы Уитни Хьюстон, Бобби Браун-младший умер от передозировки.