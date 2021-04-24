Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Реперу і ще одному чоловікові, Франсиско Пратер, було пред’явлено звинувачення в зґвалтуванні другого ступеня. Вони обидва не з’явилися на попередні слухання у Вашингтоні в середу.
Згідно з повідомленнями, в січні вони нібито займалися сексом з жінкою без її згоди.
У разі визнання його винним Lil Mosey може загрожувати максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.
Музична кар’єра Lil Mosey почалася, коли в 2017 році у нього з’явився хіт з Pull Up. У 2019 він був включений до щорічного рейтингу Freshman Class за версією журналу XXL, в якому представлені найбільш багатообіцяючі зірки реп-індустрії, поряд з такими, як Родді Річ і DaBaby.
Другий альбом Lil Mosey, Certified Hitmaker, в тому ж році зайняв 12-е місце в чартах США.
- Французька прокуратура знову пред’явила акторові Жерару Депардьє звинувачення в зґвалтуванні та сексуальному насильстві.