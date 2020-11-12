Дэвид Финчер заключил четырехлетний эксклюзивный контракт с Netflix. Его сотрудничество с компанией будет зависеть от того, как зрители примут фильм "Манк".

Об этом он рассказал в интервью журналу Premier.

Фильм “Манк” на стриминговом сервисе Netflix выйдет 4 декабря. Это черно-белый байопик о голливудском сценаристе Хермане Манкевиче, который написал сценарий к оскароносному “Гражданину Кейну”. В главных ролях снялись Гэри Олдмен, Лили Коллинз и Аманда Сейфрид.

Финчер рассказал, что заключил с компанией четырёхлетний эксклюзивный контракт, но его условия будут зависеть от того, как пройдет прокат фильма “Манк”.

“В зависимости от этого я пойду либо застенчиво спрашивать, что еще я могу для них сделать, чтобы исправить неудачу, или буду вести себя как высокомерный засранец, который будет снимать только черно-белое кино. В общем, я буду поставлять им “контент” — что бы это ни значило — и предположительно принесу им новых зрителей, попавших под мою небольшую сферу влияния”, — сказал Финчер.

“Манк” – первый фильм Финчера со времен фильма за последние шесть лет, со времен картины “Исчезнувшая”.