Об этом сообщает Variety.
Фукунага выступит также продюсером проекта. Сценарий адаптирует автор комикса Рик Ремендер. Однако дата начала съемок не уточняется.
Действие картины происходит в 2089 году, когда человечество в попытке сбежать от реальности стало полностью зависеть от технологий.
Два главных героя — Лед Дент и его девушка Дебби — живут на Островах Лос-Анджелеса, власти которых подсадили все население города на синтетические наркотики и нанотехнологии. По сюжету, в зависимость от них попал Дент, а Дебби пытается ему помочь.
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