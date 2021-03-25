Кэри Фукунага, работавший над сериалом "Настоящий детектив" и новым фильмом о Джеймсе Бонде "Не время умирать", выступит режиссером экранизации киберпанк-комикса "Tokyo Ghost" (Токийский призрак).

Об этом сообщает Variety.

Фукунага выступит также продюсером проекта. Сценарий адаптирует автор комикса Рик Ремендер. Однако дата начала съемок не уточняется.

Действие картины происходит в 2089 году, когда человечество в попытке сбежать от реальности стало полностью зависеть от технологий.

Два главных героя — Лед Дент и его девушка Дебби — живут на Островах Лос-Анджелеса, власти которых подсадили все население города на синтетические наркотики и нанотехнологии. По сюжету, в зависимость от них попал Дент, а Дебби пытается ему помочь.