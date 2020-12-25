Режиссер Роберт Родригес, снявший один из эпизодов второго сезона сериала "Мандалорец", впервые рассказал о своих впечатлениях от съемочного процесса.

Режиссер описал работу над сериалом коротким видео, которое опубликовал в своем Instagram.

Так, на видео Родригес играет на гитаре для Малыша Йоды.

“Вот рождественский подарок всем, кто спрашивал меня, как это – тусоваться с Малышом Йодой на съемках “Мандалорца”, – написал Родригес.

Он отметил, что участие в съемках “Мандалорца” для него было настоящей мечтой, которая превзошла все ожидания. Он добавил, что атмосфера на съемочной площадке погружала его в детство.

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