Режиссер описал работу над сериалом коротким видео, которое опубликовал в своем Instagram.
Так, на видео Родригес играет на гитаре для Малыша Йоды.
“Вот рождественский подарок всем, кто спрашивал меня, как это – тусоваться с Малышом Йодой на съемках “Мандалорца”, – написал Родригес.
Он отметил, что участие в съемках “Мандалорца” для него было настоящей мечтой, которая превзошла все ожидания. Он добавил, что атмосфера на съемочной площадке погружала его в детство.
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