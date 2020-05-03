Фото опубликованы в Instagram-аккаунте звезды.
В ночь с субботы на воскресенье бренд Savage x Fenty представил новую линейку, созданную в коллаборации с дизайнером Адамом Сельманом.
В рекламной кампании для линейки снялась сама Рианна. На фото певица позирует в полупрозрачном бра, трусах с завышенной талией и поясом для чулков в тон.
Откровенный образ был дополнен черными туфлями с необычным каблуком в форме ножки бокала.
Savage x Fenty — бренд нижнего белья, основанный Рианной в 2018 году. Бренд позиционирует себя как инклюзивный: у Savage x Fenty обширная размерная сетка, кроме того, модели белья выпускаются в различных оттенках, которые соответствуют широкому спектру тонов кожи.
- В марте Рианна впервые за четыре года выпустила сингл. Новая песня была записана Рианной вместе с 26-летним канадским певцом PartyNextDoor.