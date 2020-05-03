Американская певица и дизайнер Рианна снялась в откровенной фотосессии для новой коллекции нижнего белья от собственного бренда Savage x Fenty.

Фото опубликованы в Instagram-аккаунте звезды.

В ночь с субботы на воскресенье бренд Savage x Fenty представил новую линейку, созданную в коллаборации с дизайнером Адамом Сельманом.

В рекламной кампании для линейки снялась сама Рианна. На фото певица позирует в полупрозрачном бра, трусах с завышенной талией и поясом для чулков в тон.

Откровенный образ был дополнен черными туфлями с необычным каблуком в форме ножки бокала.

Savage x Fenty — бренд нижнего белья, основанный Рианной в 2018 году. Бренд позиционирует себя как инклюзивный: у Savage x Fenty обширная размерная сетка, кроме того, модели белья выпускаются в различных оттенках, которые соответствуют широкому спектру тонов кожи.