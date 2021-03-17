Об этом сообщает Just Jared.
Особняк площадью 7600 квадратных футов украшен гигантской скульптурой черного быка. В нем также есть двор с террасой на открытом воздухе, бассейн, спа и кострище.
Поместье Рианны, построенное в 1930-х годах, ранее принадлежало Мэри Шелдон. В 2016 году она продала устаревший дом за 4,3 миллиона долларов предпринимателю и инвестору Дэниелу Старру.
В свою очередь, он потратил миллионы на снос и восстановление почти каждого сантиметра дома. В прошлом году недвижимость была выставлена на продажу по цене 15 миллионов долларов. В итоге Рианна приобрела его за 13,8 млн долларов.
Отмечается, что дом находится по соседству с имением бывшего участника британской музыкальной группы The Beatles Пола Маккартни, а также арендованным поместьем Мадонны.
- Ранее сообщалось, что Рианна встречается со своим давним другом – рэпером A$AP Rocky. Слухи о романе Рианны и Ракима Майерса (настоящее имя A$AP Rocky) появились после того, как певица рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем.