Популярная певица, актриса и дизайнер Рианна приобрела особняк в Беверли-Хиллз (США) стоимостью 13,8 млн долларов (более чем 360 млн гривен).

Об этом сообщает Just Jared.

Особняк площадью 7600 квадратных футов украшен гигантской скульптурой черного быка. В нем также есть двор с террасой на открытом воздухе, бассейн, спа и кострище.

Поместье Рианны, построенное в 1930-х годах, ранее принадлежало Мэри Шелдон. В 2016 году она продала устаревший дом за 4,3 миллиона долларов предпринимателю и инвестору Дэниелу Старру.

В свою очередь, он потратил миллионы на снос и восстановление почти каждого сантиметра дома. В прошлом году недвижимость была выставлена на продажу по цене 15 миллионов долларов. В итоге Рианна приобрела его за 13,8 млн долларов.

Отмечается, что дом находится по соседству с имением бывшего участника британской музыкальной группы The Beatles Пола Маккартни, а также арендованным поместьем Мадонны.