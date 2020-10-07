Об этом сообщает ВВС.

В начале октября во время показа новой коллекции нижнего белья Savage x Fenty show была использована композиция Doom американской исполнительницы Coucou Chloé. В саундтреке использовались цитаты из мусульманских хадисов. В частности, это были цитаты из преданий о пророке Мухаммеде и Судном дне.

Для последователей ислама хадисы считаются одними из самых важных религиозных текстов после Корана.

Из-за этого Рианна приняла решение извиниться перед мусульманами.

“Хочу поблагодарить мусульманскую общину за то, что она обратила внимание на непреднамеренное оскорбление, которое мы нанесли нашим шоу Savage x Fenty show. Для меня очень важно извиниться за эту искреннюю, но беспечную ошибку. Мы понимаем, что обидели наших мусульманских братьев и сестер, и невероятно этим подавлены. Я не приемлю никаких игр вокруг того, что касается Бога или религии, и именно поэтому использование этой песни в моем проекте было абсолютно безответственно. Мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы ничего подобного не повторилось в будущем. Спасибо за ваше прощение и понимание, Ри”, — написала певица в сториз Instagram.

Также свои извинения принесла автор композиции Coucou Chloé.

“Примите мои глубочайшие извинения за обиду, которую я причинила с помощью вокальных семплов в моей композиции Doom. Эта песня была создана с использование вокальных семплов из треков Baile Funk, которые я нашла в Сети. На тот момент я не знала, что в этих семплах использованы цитаты из хадисов. Беру на себя полную ответственность за то, что не проверила тексты должным образом и благодарна всем, кто потратил свое время, чтобы объяснить мне все это. Мы работаем над тем, чтобы в срочном порядке убрать песню из всех стриминговых сервисов”, — написала она.