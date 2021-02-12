Модный бренд певицы Рианны Fenty, который развивает концерн LVMH, закрывается менее чем через два года после своего открытия.

Об этом сообщает WWD.

“Рианна и LVMH совместно приняли решение о приостановке деятельности в Европе в ожидании лучших условий”, – говорится в официальном заявлении.

По информации издания, Рианна столкнулась со сложностями в работе над коллекциями во время пандемии коронавируса.

Последнее обновление ассортимента Fenty произошло в ноябре 2020 года: у него вышла совместная коллекция с обувной маркой Amina Muaddi, а с января аккаунт Fenty в Instagram неактивен. В ближайшие несколько недель закроется и сайт бренда.

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При этом, ожидается, что LVMH сосредоточатся на развитии других направлений сотрудничества с Рианной – бренде декоративной косметики Fenty Beauty и уходовой косметики Fenty Skin.

Также Рианна планирует продолжить развивать свою бельевую марку Savage x Fenty, которую в 2018 году запустила совместно с компанией TechStyle Fashion Group.