Об этом сообщает WWD.
“Рианна и LVMH совместно приняли решение о приостановке деятельности в Европе в ожидании лучших условий”, – говорится в официальном заявлении.
По информации издания, Рианна столкнулась со сложностями в работе над коллекциями во время пандемии коронавируса.
Последнее обновление ассортимента Fenty произошло в ноябре 2020 года: у него вышла совместная коллекция с обувной маркой Amina Muaddi, а с января аккаунт Fenty в Instagram неактивен. В ближайшие несколько недель закроется и сайт бренда.
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При этом, ожидается, что LVMH сосредоточатся на развитии других направлений сотрудничества с Рианной – бренде декоративной косметики Fenty Beauty и уходовой косметики Fenty Skin.
Также Рианна планирует продолжить развивать свою бельевую марку Savage x Fenty, которую в 2018 году запустила совместно с компанией TechStyle Fashion Group.
- Ранее сообщалось, что Рианна встречается со своим давним другом – рэпером A$AP Rocky. Слухи о романе Рианны и Ракима Майерса (настоящее имя A$AP Rocky) появились после того, как певица рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем.