Рианна основала новый бренд косметики для волос

Об этом сообщает Harper’s Bazaar.
Ранее певица открыла бренд декоративной косметики Fenty Beauty, а затем бренд косметики Fenty Skin. На этот раз знаменитость решила заниматься косметикой и аксессуарами для волос и подала заявку о регистрации бренда Fenty Hair.
Известно, что бренд будет выпускать средства для окрашивания, ухода и укладки волос. По данным инсайдеров, певица хочет запустить линию техники для волос: фены, стайлеры, и тому подобное.
Сейчас ассортимент, цены и дата старта бренда неизвестны.
Новость об открытии нового бренда стала неожиданной, ведь только 12 февраля модный бренд певицы Рианны Fenty, который развивает концерн LVMH, заявил о закрытии менее чем через два года после своего открытия.
Последнее обновление ассортимента Fenty произошло в ноябре 2020 года: у него вышла совместная коллекция с обувной маркой Amina Muaddi, а с января аккаунт Fenty в Instagram неактивен. В ближайшие несколько недель закроется и сайт бренда.
- Ранее сообщалось, что Рианна встречается со своим давним другом – рэпером A$AP Rocky. Слухи о романе Рианны и Ракима Майерса (настоящее имя A$AP Rocky) появились после того, как певица рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем.