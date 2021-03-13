Рианна основала новый бренд косметики для волос

Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Ранее певица открыла бренд декоративной косметики Fenty Beauty, а затем бренд косметики Fenty Skin. На этот раз знаменитость решила заниматься косметикой и аксессуарами для волос и подала заявку о регистрации бренда Fenty Hair.

Известно, что бренд будет выпускать средства для окрашивания, ухода и укладки волос. По данным инсайдеров, певица хочет запустить линию техники для волос: фены, стайлеры, и тому подобное.

Сейчас ассортимент, цены и дата старта бренда неизвестны.

Новость об открытии нового бренда стала неожиданной, ведь только 12 февраля модный бренд певицы Рианны Fenty, который развивает концерн LVMH, заявил о закрытии менее чем через два года после своего открытия.

Последнее обновление ассортимента Fenty произошло в ноябре 2020 года: у него вышла совместная коллекция с обувной маркой Amina Muaddi, а с января аккаунт Fenty в Instagram неактивен. В ближайшие несколько недель закроется и сайт бренда.