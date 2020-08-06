Популярная певица, актриса и дизайнер Рианна снялась для сентябрьского номера американского глянцевого журнала Harper's Bazaar.

Об этом сообщается на сайте издания.

В статье, посвященной Рианне, рассказывается о творческом пути певицы.

Также отмечается, что она была одной из первых знаменитостей, которая заговорила о жестоком убийстве Джорджа Флойда.

Кроме того, автор также подчеркивает, что бренд Рианны Fenty Beauty спровоцировал изменения во всей бьюти-индустрии.

На фотографиях, сделанных для журнала, певица продемонстрировала яркие образы. Она позировала в свитере из коллекции Celine by Hedi Slimane, винтажном платье от John Galliano, пальто от Max Mara, платье от Dior и наряде от Chanel.

Кроме того, Рианна продемонстрировала образы от своего бренда, в частности, белый костюм из новой коллекции.