Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що це найбільший алмаз в своєму роді, який пішов з молотка.

Камінь був класифікований як “внутрішньо бездоганний”. Це означає, що будь-які плями на ньому видно тільки після значного збільшення.

Він також класифікується як “яскравий”, що є показником насиченості його кольору. Подібні відтінки мають лише 4% відомих рожевих діамантів.

Розмір дорогоцінного каменю також робить його незвичайним: зазначається, що менше 10% рожевих діамантів важать більше 0,2 карата.

  • Діамантова і перлова тіара, що передається з покоління в покоління королівської сім’єю Італії, була продана на аукціоні в Швейцарії за 1,66 мільйона доларів.