Пуэрториканский певец Рики Мартин с мужем и четверыми детьми снялись для британского журнала Vogue.

Фото со съемки он показал в Instagram.

В августовском глянце будут певец с супругом, художником Джваном Йозефом.

В целом, в номере будут фото звездных пар на карантине.

Гей-пара растит троих сыновей и дочь. Старшим сыновьям, Матео и Валентину, по 11 лет. В 2018-м году у них родилась дочь Люсия, а в прошлом году на свет появился четвертый ребенок – сын Ренн.