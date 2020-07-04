Фото со съемки он показал в Instagram.
В августовском глянце будут певец с супругом, художником Джваном Йозефом.
В целом, в номере будут фото звездных пар на карантине.
Гей-пара растит троих сыновей и дочь. Старшим сыновьям, Матео и Валентину, по 11 лет. В 2018-м году у них родилась дочь Люсия, а в прошлом году на свет появился четвертый ребенок – сын Ренн.
- В январе 2018 года певец Рики Мартин вступил в официальный брак со своим бойфрендом, шведским художником сирийского происхождения Джваном Йосефом.
- До встречи с Джваном Рики воспитывал близнецов Валентино и Маттео, которым уже по 11 лет.
- В отношениях с Йосефом Рики стал отцом еще двоих детей — Люсии и Ренна. Дети появились с помощью суррогатной матери.