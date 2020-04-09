Фотографии он опубликовал на своей странице в Instagram.
Рики Мартин показал сразу несколько черно-белых фото, на которых его наследник снят с разных ракурсов.
“Это мой Ренн Мартин-Йосеф. Главный ребенок в доме”, — подписал пост певец.
- В январе 2018 года певец Рики Мартин вступил в официальный брак со своим бойфрендом, шведским художником сирийского происхождения Джваном Йосефом.
- До встречи с Джваном Рики воспитывал близнецов Валентино и Маттео, которым уже по 11 лет.
- В отношениях с Йосефом Рики стал отцом еще двоих детей — Люсии и Ренна. Дети появились с помощью суррогатной матери.