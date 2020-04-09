Фотографии он опубликовал на своей странице в Instagram.

Рики Мартин показал сразу несколько черно-белых фото, на которых его наследник снят с разных ракурсов.

“Это мой Ренн Мартин-Йосеф. Главный ребенок в доме”, — подписал пост певец.