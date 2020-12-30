Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун рассказала о том, как ее экс-супруг Райан Филлипп на церемонии вручения премии "Оскар" в 2002 году отпустил сексистский комментарий о ее доходах.

Об этом сообщает CNN.

В 2002 году Риз Уизерспун и ее тогдашний супруг, актер Райан Филлипп вручали премию “Оскар” в категории “Лучший грим и прически” фильму “Властелин колец”. Пара вместе вышла на сцену, и когда пришло время назвать победителя, Риз попросила сделать это Райана, но тот ответил: “Ты зарабатываешь больше, чем я, поэтому говори ты”.

Недавно актриса была участницей подкаста Conversation, и ведущий спросил, как она тогда отреагировала на неуместную фразу Филлиппа. Уизерспун призналась, что спустя столько лет она уже и забыла об этом случае, но тогда она чувствовала себя неловко, потому что зарабатывала в несколько раз больше мужа.

Уизерспун добавила, что ее дочь Ава однажды пришла домой из школы расстроенной после того, как ее дразнили из-за финансового успеха ее матери.

“Я сказала: “Никогда не стыдись женщины, которая зарабатывает деньги. В этом мире есть женщины, у которых нет возможности, образования или способности зарабатывать деньги. И чем больше женщин, которые зарабатывают, тем больше тех, кто отдает и делится с другими. Так что никогда не расстраивайтесь из-за того, что ваша мама зарабатывает деньги, и никогда не смущайтесь и не стыдитесь, если вы сами зарабатываете больше, чем ваш партнер”, – сказала актриса.

Риз Уизерспун и Райан Филлипп были женаты семь лет. В 2006 году они объявили о своем разводе. У пары есть двое детей.