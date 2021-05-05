Американська акторка і продюсер Різ Візерспун показала фанатам, як хуліганить її лабрадор на прізвисько Мейджор (Major).

Про це повідомляє журнал People.

45-річна актриса розповіла, що чорний лабрадор погриз її диван. Перше фото, опубліковане в Instagram Stories, демонструє величезну діру в нижньому кутку дивана.

“Зачекайте! Що це?” – підписала фото акторка.

На другому фото Мейджор сидить поруч з диваном і виглядає трохи винуватим. Візерспун також додала опитування, попросивши своїх підписників проголосувати: “Цей хлопець схожий на винуватця?” з варіантами відповіді: “Емм … так” і “Безсумнівно, він погриз диван”.

Останнє фото з цієї серії Різ прокоментувала так: “Добре, що він милий”.

Мейджор з’явився в родині Візерспун в січні. У той час вона оголосила про нове поповнення чарівними фотографіями в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)