«Різні.Рівні»: Alina Pash, Сергей Бабкин, YUKO и другие музыканты презентовали клип о толерантности

Видео опубликовано на YouTube-канале проекта.
Таким образом музыканты решили поддержать украинское ЛГБТ-сообщество.
“Різні.Рівні” – это онлайн-проект, частью которого может стать каждый. Чтобы это сделать, будет достаточно перейти на сайт www.riznirivni.com.ua и буквально поднять руку и присоединиться к карте толерантных.
С помощью виртуальной студии звукозаписи можно спеть вместе со звездами. В конце песни, когда поет хор, можно также высказать свои слова поддержки, выразить позицию или заявить о толерантности. Своей собственной коллаборацией со звездами можно поделиться в соцсетях.
- Ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса COVID-19 на планете являются, среди прочего, однополые браки.