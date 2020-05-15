«Різні.Рівні»: Alina Pash, Сергей Бабкин, YUKO и другие музыканты презентовали клип о толерантности

Пятнадцать украинских музыкантов, среди которых Alina Pash, Сергей Бабкин, Latexfauna, KRUTЬ, Gurt [O], YUKO, Constantine и другие, презентовали совместный Манифест Толерантности "Різні.Рівні", который призван доказать, что все равны, независимо от гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

Видео опубликовано на YouTube-канале проекта.

Таким образом музыканты решили поддержать украинское ЛГБТ-сообщество.

“Різні.Рівні” – это онлайн-проект, частью которого может стать каждый. Чтобы это сделать, будет достаточно перейти на сайт www.riznirivni.com.ua и буквально поднять руку и присоединиться к карте толерантных.

С помощью виртуальной студии звукозаписи можно спеть вместе со звездами. В конце песни, когда поет хор, можно также высказать свои слова поддержки, выразить позицию или заявить о толерантности. Своей собственной коллаборацией со звездами можно поделиться в соцсетях.