Исполнитель главной роли в киносаге о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф вступил в полемику с писательницей Джоан Роулинг — автором книг, легших в основу сценария франшизы.

Рэдклифф в открытом заявлении для ЛГБТ-организации The Trevor Project прокомментировал заявление Роулинг.

Роулинг ранее высмеяла формулировку “люди с менструацией”, сказав, что для этого есть слово “женщины”. В ответ ее раскритиковали за то, что она не подумала о трансгендерных женщинах. На эти обвинения Роулинг ответила, что размытое понятие о поле стирает проблемы женщин.

“Джо очень повлияла на то, как пошла моя жизнь, как человек, который последнее десятилетие проработал с The Trevor Project и просто как человек должен кое-что сказать. Трансгендерные женщины — это женщины. Любое отрицание этого стирает идентичность трансгендерного человека и идет вразрез с советами медиков”, — написал Рэдклифф.

Он добавил, что 78% трансгендерных и гендерно-небинарных молодых людей подвергаются дискриминации.

Рэдклифф также извинился перед фанатами книг и фильмов о Гарри Поттере за то, что высказывание Джоан Роулинг могло испортить их мнение о мире Поттера.