Рэпер опубликовал сингл в Twitter.

Трек вышел 12 июля, в день рождения Донды. Ей бы исполнился 71 год. Как известно, она умерла в 2007 году. Причиной стали осложнения после проведенной пластической операции.

В начале композиции звучит голос матери рэпера, которая читает строки из песни Sound of da Police исполнителя KRS-One’s.

In loving memory of my incredible mother on her birthday 🕊 My mom reciting KRS1 lyrics This song is called DONDA pic.twitter.com/YWKhqYYu2E

— ye (@kanyewest) July 13, 2020