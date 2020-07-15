Рэпер опубликовал сингл в Twitter.

Трек вышел 12 июля, в день рождения Донды. Ей бы исполнился 71 год. Как известно, она умерла в 2007 году. Причиной стали осложнения после проведенной пластической операции.

В начале композиции звучит голос матери рэпера, которая читает строки из песни Sound of da Police исполнителя KRS-One’s.

In loving memory of my incredible mother on her birthday 🕊 My mom reciting KRS1 lyrics This song is called DONDA pic.twitter.com/YWKhqYYu2E — ye (@kanyewest) July 13, 2020

После этого Канье как-будто разговаривает с матерью.

“Мама, мне нужно, чтобы ты укрыла меня одеялом”, – поет он.

В целом, в треке звучат слова об ошибках рэпера в молодые годы, его упрямстве. Также он поет о проблеме расизма и необходимости решить ее в память о матери.

“В память о моей невероятной маме в день ее рождения”, – написал Канье.