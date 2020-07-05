Covid-19 Украина

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Рэпер Серега приглашает на кастинг для своего нового клипа

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) приглашает парней и девушек принять участие в кастинге для съемок его нового клипа.

Воскресенье, 5 июля 2020, 19:57

Об этом рэпер сообщил на своей странице в Instagram.

В анонсе указано, что ищут парней и девушек от 16 до 40 лет.

По словам артиста, для съемок в его музыкальном клипе нужны представители нестандартной внешности, красивые девушки и фрики.

“Ищем интересных, индивидуальных и ярких”, – говорится в сообщении.

Кроме того, артист разыскивает танцоров, крамперов, паркурщиков и акробатов.

Кастинг запланирован на 8 июля в Киеве по ул. Довженко 3, MY WAY DANCE CENTER.

Теги: репер, Киев, кастинг, клип

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