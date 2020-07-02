Во вторник, 30 июня, украинская рэперша Alyona Alyona представила эпизод своего видеодневника о поездке на Бали, где вместе с командой записывала альбом.

Видео опубликовано в YouTube.

По словам исполнительницы, совместные завтраки, обеды, ужины, беседы о треках и музыке, совместное творчество – все вокруг способствовало тому, чтобы создать особенный альбом.

Алена Савраненко рассказала, что оставить все и улететь писать альбом на Бали – это одна из самых ее больших авантюр в жизни.

Певица рассказала, что и раньше видела океан, например, в Исландии, но никогда не видела серферов. А на Бали их увидела.

А еще Алену впечатлили закаты солнца. “Я когда увидела, то поняла, почему художники сюда едут и тут рисуют. Это сочетание гаммы цветов – Oh, my God – круто. Закаты солнца тут хочется наблюдать ежедневно”, – сказала Алена.