Видео опубликовано в YouTube.
По словам исполнительницы, совместные завтраки, обеды, ужины, беседы о треках и музыке, совместное творчество – все вокруг способствовало тому, чтобы создать особенный альбом.
Алена Савраненко рассказала, что оставить все и улететь писать альбом на Бали – это одна из самых ее больших авантюр в жизни.
Певица рассказала, что и раньше видела океан, например, в Исландии, но никогда не видела серферов. А на Бали их увидела.
А еще Алену впечатлили закаты солнца. “Я когда увидела, то поняла, почему художники сюда едут и тут рисуют. Это сочетание гаммы цветов – Oh, my God – круто. Закаты солнца тут хочется наблюдать ежедневно”, – сказала Алена.
- Ранее сообщалось, что украинская певица Алена Савраненко (Alyona Alyona) вошла в список лучших женщин-рэперов по версии немецкого агентства Highsnobiety.