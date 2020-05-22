Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

“Мэг – это та энергия, которую мы искали. Она рискует в отношениях, а также с характером и личностью”, – заявила Рианна.

Меган появится в рекламной кампании уже летней коллекции.

“Я так рада работать с брендом, который воплощает разнообразие и поощряет женщин во всей их красе. В белье Savage x Fenty я чувствую себя сексуально, комфортно и уверенно. Мы хотим, чтобы все красотки во всем мире чувствовали себя так же”, – отметила рэперша.

Меган родилась и выросла в Техасе. Она с детства увлекалась музыкой, в 16 лет начала выпускать треки. В 2017 вышел первый дебютный альбом Меган.