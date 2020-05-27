Видео танца он опубликовал в Instagram.
У артиста свыше 2,3 миллионов подписчиков.
Накануне он опубликовал видео, на котором его дочь Тедди танцует посреди кухни. Ее танец посмотрели почти 700 тысяч пользователей.
“Тедди — мое тотемное животное”, —подписал видео певец.
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После этого певец написал, что раз видео так сильно понравилось фанатам, он подумывает над тем, чтобы сделать его официальным клипом песни, а затем решил перетанцевать дочь.
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Отметим, Тедди – дочь музыканта в браке с американской актрисой Айдой Филд. Полное имя девочки – Теодора Роуз Уильямс. Также у пары есть два сына – Чарлтон Валентин и Бо, а также – дочь Коко. Младших детей паре родила суррогатная мать.
- В 2016 году британский певец Робби Уильямс выпустил клип на песню Party Like A Russian (“Веселись как русский”), в котором есть “насмешливые слова” про российского президента.