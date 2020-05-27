Видео танца он опубликовал в Instagram.

У артиста свыше 2,3 миллионов подписчиков.

Накануне он опубликовал видео, на котором его дочь Тедди танцует посреди кухни. Ее танец посмотрели почти 700 тысяч пользователей.

“Тедди — мое тотемное животное”, —подписал видео певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Teddy is my spirit animal Публикация от Robbie Williams (@robbiewilliams) 23 Май 2020 в 1:25 PDT

После этого певец написал, что раз видео так сильно понравилось фанатам, он подумывает над тем, чтобы сделать его официальным клипом песни, а затем решил перетанцевать дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Teddy wanted to film daddy doing his version Публикация от Robbie Williams (@robbiewilliams) 24 Май 2020 в 11:51 PDT

Отметим, Тедди – дочь музыканта в браке с американской актрисой Айдой Филд. Полное имя девочки – Теодора Роуз Уильямс. Также у пары есть два сына – Чарлтон Валентин и Бо, а также – дочь Коко. Младших детей паре родила суррогатная мать.