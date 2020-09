Об этом он заявил в подкасте актеров Джейсона Бейтмана, Вилла Арнетта и Шона Хейсома SmartLess.

Ведущий поставил Роберту Дауни вопрос по поводу того, на какой стадии сейчас находятся его проекты в рамках киновселенной Marvel.

“Я предполагаю, что дела с Marvel сейчас движутся медленнее, или вы сейчас с этим закончили?”, — сказал он.

“Это все закончено”, — ответил актер.

Дауни добавил, что сейчас для него в приоритете семья, поскольку многочисленные съемки в фильмах Marvel забирали у него много сил и времени и мешали уделять внимание близким.

Заметим, еще в мае текущего года актер анонсировал новый проект — Sweet Tooth, основанный на одноименной серии комиксов DC Джеффа Лемира.

Сериал расскажет о мальчике-наполовину олене. Он будет состоять из 8 эпизодов продолжительностью 1 час. Роберт Дауни младший будет выступать продюсером.

The sweetest things are worth waiting for…Susan and I are producing a @Netflix original series, Sweet Tooth, based on the comic by @JeffLemire. Can’t wait to share it with you all. 🦌 👦 @NXonNetflix pic.twitter.com/Mx2xzNOHjs

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) May 12, 2020