Об этом сообщили в американском журнале Fast Company.

Сейчас планируются съемки триквела о Шерлоке Холмса, после чего актер собирается заняться созданием “чего-то большего”.

“Мы могли бы снять только триквел, но есть возможность создать что-то большее, разработать спин-оффы персонажей из третьего полнометражного фильма, увидеть, как идут дела на телевидении”, – рассказала супруга актера Сьюзан Дауни.

В качестве примера она упомянула о различных проектах платформ HBO and HBO Max, намекая на супергеройские шоу, которые студия Warner Media запустила в разработку. Вполне вероятно, что и о Шерлоке Холмсе можно создать “киновселенную”.

“У нас есть наработки и графики, но это требует больших усилий. Все требует скоординированных действий, потому что Marvel возникла не за один день. Для того чтобы свести проекты, потребовалось несколько больших побед и вещей, которые отлично сработали”, – отметила Дауни.

Стоит отметить, что Дауни-младший считает, что произведения писателя Артура Конан-Дойля все еще актуальны, но требуют современной интерпретации.

К слову, премьера третьего фильма о Шерлоке Холмсе запланирована на 22 декабря 2021 года.

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