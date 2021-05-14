Про це повідомляє американське видання TMZ.
Де Ніро пошкодив ногу, коли перебував в місті на зйомках. Однак, за інформацією видання, 77-річний актор травмувався не на знімальному майданчику. У четвер він полетів додому в Нью-Йорк та звернувся до лікаря.
Знімальний процес через травму актора припиняти не будуть. Сцени за його участю вже відзняли. Крім того, актор заздалегідь запланував кількатижневу відпустку.
Зазначимо, що у квітні студія Apple Original Films оголосила про початок зйомок драми “Вбивці квіткового місяця” з Де Ніро і Леонардо ДіКапріо. Фільм заснований на бестселері Девіда Гранна. Зйомки триватимуть до осені.
Стрічка розповість про розслідування вбивств в 1920-х роках в індіанському поселенні Осейдж, де виявили велике родовище нафти.
Відомо, що ДіКапріо виконує головну роль – племінника впливового власника ранчо, якого зіграє Де Ніро.
- Раніше повідомлялося, що американський актор, дворазовий номінант на премію “Еммі” Джессі Племонс зіграє головну роль в новому фільмі Мартіна Скорсезе “Вбивці квіткового місяця”.