Об этом пишет Radio City.

Известно, что мальчик-аутист является преданным фанатом “Бэтмена”, поэтому ежедневно с родителями наблюдал за съемками. Он нарисовал картину исполнителю роли любимого супергероя Роберту Паттинсону.

Однако мальчик не смог лично передать своему кумиру подарок. Это решила сделать его мама в Twitter. Неожиданно, идея сработала.

@RadioCityNews can you help my 10yo autistic son get this picture to "batman" he has been at the set in #liverpool today and will be there every night until it is gone. He's a massive fan an this would make his entire year. Please help me out a smile on my boys face #TheBatman pic.twitter.com/ZlWbLbMkgR

— Nicola corkill (@xxnicolac93xx) October 10, 2020