Про це пише Just Jared.

Угода дає Роберту можливість продюсувати нові проєкти з Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Warner Bros. Television і HBO Max.

“Warner Bros Pictures і HBO завжди були синонімом революційного кіновиробництва. Я дуже радий працювати з ними, щоб відкривати для себе найзахоплюючі нові обличчя в кіно і на телебаченні і допомагати втілювати їх бачення в життя”, – заявив Паттінсон.

“Мені подобалося працювати зі студією протягом багатьох років, і я дуже поважаю їх відданість справі, їх готовність ризикувати та їх бажання творчо розсовувати кордону”, – додав він.