Британский актер, фотомодель и музыкант Роберт Паттинсон снялся для июльского выпуска мужского журнала GQ.

Об этом сообщается на сайте издания.

Паттинсон был в Лондоне, когда производство супергеройского фильма “Бэтмен” приостановилось из-за пандемии коронавируса COVID-19, поэтому он остался в городе на неопределенный срок.

Учитывая, что он не смог приехать на традиционную фотосессию, актер дал интервью с помощью FaceTime, а также самостоятельно сделал все фото для журнала.

Номер с интервью Паттинсона выйдет в июне нынешнего года.