Об этом сообщается на сайте издания.
Паттинсон был в Лондоне, когда производство супергеройского фильма “Бэтмен” приостановилось из-за пандемии коронавируса COVID-19, поэтому он остался в городе на неопределенный срок.
Учитывая, что он не смог приехать на традиционную фотосессию, актер дал интервью с помощью FaceTime, а также самостоятельно сделал все фото для журнала.
Номер с интервью Паттинсона выйдет в июне нынешнего года.
- Премьера нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном состоится 1 октября 2021 года.